30 Ağustos 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Ağustos 2019 Cuma 10:03:00
Aşk mevsimine özel albüm
“Tanrım” şarkısıyla sosyal medyada fenomen olan şarkıcı Ersan Er, Azka Yaz Konserleri kapsamında Bodrum Bardakçı Koyu’nda sahne aldı.
Yaklaşık 2 saat sahnede kalan şarkıcı ‘’Yazın son demlerini yaşıyoruz. Yavaş yavaş gerçek aşkların mevsimi sonbahar geliyor. Biz de mevsime uygun yeni bir proje hazırlığı içerisindeyiz” diyerek hayranlarına yeni albüm müjdesi verdi.
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