Aşk mevsimine özel albüm

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan şarkıcı ‘’Yazın son demlerini yaşıyoruz. Yavaş yavaş gerçek aşkların mevsimi sonbahar geliyor. Biz de mevsime uygun yeni bir proje hazırlığı içerisindeyiz” diyerek hayranlarına yeni albüm müjdesi verdi.