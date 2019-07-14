Aşk itirafı

Geçtiğimiz aylarda araç içerisinde Zeynep Mayruk ile görüntülenen Sarıtaş, muhabirlerin görüntü almaması için trafik kurallarını hiçe sayarak gündem olmuştu. O dönem aşk sorularını yanıtsız bırakan ikili, artık basından kaçmıyor. Genç modacı Zeynep Mayruk, Tolga Sarıtaş'ın fotoğrafını Instagram'ın hikaye kısmından paylaştı. Dün de Tolga Sarıtaş'tan flaş bir hamle geldi. Sarıtaş, Zeynep Mayruk ile çekildiği bu fotoğraf karesini Instagram'ın hikaye kısmından paylaşarak hayranlarını heyecanlandırdı.