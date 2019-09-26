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Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan kimdir? Ufuk Kaplan kaç yaşında? Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan kimdir? Ufuk Kaplan kaç yaşında?
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26 Eylül 2019 Perşembe 10:50:19 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 10:53:57

Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan kimdir? Ufuk Kaplan kaç yaşında?

Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan, Kanal D ekranlarında canlı yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan kimdir? Ufuk Kaplan kaç yaşında? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Aşk-ı Memnu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ufuk Kaplan hakkında bilinmeyenler haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın hayatı..

Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan kimdir? Ufuk Kaplan kaç yaşında? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan, Kanal D ekranlarında canlı yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Kaplan, fenomen dizi Aşk-ı Memnu'da oynadığı Katya karakteri ile tanınmıştı. Efsane dizide Firdevs Hanım'ın yabancı uyruklu sadık hizmetçisi aynı zamanda köşkteki kulağıydı. Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan şimdilerde, Payitaht Abdülhamit dizisinde Ester karakterine can veriyor. Aşk-ı Memnu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ufuk Kaplan hakkında bilinmeyenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

UFUK KAPLAN KİMDİR?

Ufuk Kaplan, Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur.Ufuk Kaplan, 29 yaşındayken spikerlik ve sunuculuk eğitimi aldı.Çalışmalarını Aslı İslamoğlu Agent & Management ajansına kayıtlı olarak devam ettirmektedir.

Ufuk Kaplan, Aşk-ı Memnu dizisinde Katya karakterine hayat vermiştir. Dizinin başrolünde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk yöntem, Hazal Kaya gibi ünlü isimler yer almaktadır.

Günümüzde ise Payitaht Abdülhamid dizisinde oyunculuğunu sürdürmekte ve dizide Ester karakterini canlandırmaktadır. Dizide Bülent İnal, Özlem Conker, Ezgi Eyüboğlu, Selen Öztürk, Saygın Soysal gibi ünlü isimler yer almaktadır.

Ufuk Kaplan Dizi ve Filmleri:

En Son Babalar Duyar
Sırlar Dünyası
Büyük Buluşma
Beşinci Boyut
Tadımız Kaçmasın
Doktorlar
Yağmurdan Sonra
Suna
Aşk-ı Memnu
Albatrosun Yolculuğu
Kirli Oyunlar
Nuri
Yaseminli Yuva
Bizim Okul
Hayat Dediğin
Gölgedekiler
Berzah Cin Alemi
Payitaht Abdülhamid

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