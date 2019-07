Eşi Neslişah Alkoçlar'la ilişkisinden bahseden Düzyatan, “Eşim Neslişah çok şahsına münhasır, benden farklı bir kişilik. Bu bizi besliyor. Beraber vakit geçirmekten çok keyif alıyoruz'' dedi.Romantik olduğunu her zaman belli eden Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar'a aşkını şu cümleleriyle dile getirdi: ''Aşk harika bir his. Kendinizi tamamlanmış hissediyorsunuz. Aşıkken şu an olduğum adam gibi oluyorum.''

Dün 40. yaş gününü kutlayan Engin Altan Düzyatan, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafının altına 'Tüm doğum günü ve iyi niyet mesajları için teşekkür ediyorum' yazdı.