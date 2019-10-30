Aşk Ağlatır Nalan kimdir? Aşk Ağlatır'ın Nalan'ı Eda Şölenci kaç yaşında? sorularının yanıtı dizi izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. Aşk Ağlatır dizisinin sevebleri dizi oyuncuları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. Aşk Ağlatır dizisinde Nalan karakterine can veren Eda Şölenci de merak edilen oyuncular arasında yer alıyor. Aşk Ağlatır'ın Nalan'ı Eda Şölenci hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

AŞK AĞLATIR NALAN KİMDİR?

Nalan, dizide Yusuf'un çıktığı, ona aşık olan zengin bir genç kızdır. Ancak Yusuf, ona aşık değildir.

Yusuf ile Meryem Ada'nın arasındaki en büyük engellerden biri olarak görülen Nalan, Yusuf'a baş belası olmuş durumda.

Nalan, ilgisizliğine rağmen Yusuf'a karşı olan sevgisini takıntı haline getirir. Hatta sonunda eşyalarını toplayarak Yusuf'un bekâr evine taşınır. Ancak bu durum Yusuf'u oldukça zor durumda bırakır.

Biri çok fazla zengin diğeri de fakir olan ikili arasındaki ilişki Yusuf'u oldukça zorlamaktadır.

Yusuf gerçeği söylediği halde Nalan, ona olan takıntısı yüzünden onu bırakmak istememektedir.

EDA ŞÖLENCİ KİMDİR?

Eda Şölenci, 18 Ağustos 1996 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Tam adı Eda Dunisa Şölenci’dir. Boğaziçi Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunudur. Kameralar karşısına ilk kez Güneşin Kızları dizisi ile geçen ancak Adı Efsane dizisinde canlandırdığı Çiler karakteri ile tanınmaya başlayan Eda Şölenci, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır dizisinde Nalan karakterine hayat vermektedir. Eda Şölenci, 1.63 metre boyunda, 51 kilo ve Aslan burcudur.

Eda Şölenci’nin rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Aşk Ağlatır (Nalan) (TV Dizisi)

2017 – Aslan Ailem (Pelin) (TV Dizisi)

2017 – Adı Efsane (Çiler) (TV Dizisi)

2015 – Güneşin Kızları (Selin’in arkadaşı) (TV Dizisi)