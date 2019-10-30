  • Bist 100
    98906.2
  • Dolar
    5,7353
  • Euro
    6,3721
  • Altın
    275,5780
İstanbul
13 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Aleyna Tilki’nin paylaşımı olay odu Aleyna Tilki’nin paylaşımı olay odu
'Büyük Cuma İndirimi' başlıyor... Siber dolandırıcıların hedefi: Sanal alışveriş! 'Büyük Cuma İndirimi' başlıyor... Siber dolandırıcıların hedefi: Sanal alışveriş!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert tepki: Zavallılar asker selamından korkuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert tepki: Zavallılar asker selamından korkuyor
Hindistan'da 'Keşmir ziyareti' tartışması Hindistan'da 'Keşmir ziyareti' tartışması
Kavgada oğlu dayak yeyince çılgına döndü Kavgada oğlu dayak yeyince çılgına döndü
AB ülkelerinde vergi oranları arttı AB ülkelerinde vergi oranları arttı
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Kemerspor 2003'ü 3-2 yenip turladı Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Kemerspor 2003'ü 3-2 yenip turladı
Sen Anlat Karadeniz finali ne zaman? Sen Anlat Karadeniz neden final yapıyor? Sen Anlat Karadeniz finali ne zaman? Sen Anlat Karadeniz neden final yapıyor?
Son Dakika... Bahçeli'den ABD'ye tepki: Bu asılsız iftira ve ithamın hiçbir temeli yoktur Son Dakika... Bahçeli'den ABD'ye tepki: Bu asılsız iftira ve ithamın hiçbir temeli yoktur
İsrail elçiliklerinde grev var: Bakanlık örgütledi, tüm dünyada kapalı! İsrail elçiliklerinde grev var: Bakanlık örgütledi, tüm dünyada kapalı!
Kavgada oğlu dayak yedi, baba çılgına döndü Kavgada oğlu dayak yedi, baba çılgına döndü
Jandarmanın ikna ettiği terörist teslim oldu Jandarmanın ikna ettiği terörist teslim oldu
Kuzey Ege’de 74 düzensiz göçmen yakalandı Kuzey Ege’de 74 düzensiz göçmen yakalandı
Aşk Ağlatır Nalan kimdir? Aşk Ağlatır'ın Nalan'ı Eda Şölenci kaç yaşında? Aşk Ağlatır Nalan kimdir? Aşk Ağlatır'ın Nalan'ı Eda Şölenci kaç yaşında?
İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
Van- Başkale karayolunda can pazarı! Çok sayıda ölü ve yaralı var Van- Başkale karayolunda can pazarı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ankara'daki hızlı tren kazasıyla ilgili yeni gelişme Ankara'daki hızlı tren kazasıyla ilgili yeni gelişme
DEAŞ'ın gönderdiği Emrullah A. yakalandı DEAŞ'ın gönderdiği Emrullah A. yakalandı
2. Yargı Paketi içeriği ne? 2. Yargı Paketi ne zaman meclise gelecek? 2. Yargı Paketi içeriği ne? 2. Yargı Paketi ne zaman meclise gelecek?
Nijerya'da sarı humma salgınında 115 kişi öldü Nijerya'da sarı humma salgınında 115 kişi öldü
Boşnak sivilleri yakarak öldüren eski Sırp askere 20 yıl hapis Boşnak sivilleri yakarak öldüren eski Sırp askere 20 yıl hapis
Azerbaycan'dan ABD Temsilciler Meclisinin kararına kınama Azerbaycan'dan ABD Temsilciler Meclisinin kararına kınama
Tarihi Balık-Ekmek Turizm Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Aşık: Balık-ekmek teknelerinin kaldırılacağına inanamıyoruz Tarihi Balık-Ekmek Turizm Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Aşık: Balık-ekmek teknelerinin kaldırılacağına inanamıyoruz
Ankara'da Yeni Adalet Sarayı yapılacak Ankara'da Yeni Adalet Sarayı yapılacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Ekim 2019 Çarşamba 16:16:52 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 16:17:48

Aşk Ağlatır Nalan kimdir? Aşk Ağlatır'ın Nalan'ı Eda Şölenci kaç yaşında?

Aşk Ağlatır Nalan kimdir? Aşk Ağlatır'ın Nalan'ı Eda Şölenci kaç yaşında? merak ediliyor. Aşk Ağlatır dizisi hayranları oyuncular hakkında detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. Aşk Ağlatır dizisinde Nalan karakterine can veren Eda Şölenci'nin kim olduğu ve kaç yaşında olduğu arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Aşk Ağlatır'ın Nalan'ı Eda Şölenci hakkında merak edilen tüm detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor..

Aşk Ağlatır Nalan kimdir? Aşk Ağlatır'ın Nalan'ı Eda Şölenci kaç yaşında? sorularının yanıtı  dizi izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. Aşk Ağlatır dizisinin sevebleri dizi oyuncuları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. Aşk Ağlatır dizisinde Nalan karakterine can veren Eda Şölenci de merak edilen oyuncular arasında yer alıyor. Aşk Ağlatır'ın Nalan'ı Eda Şölenci hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor. 

AŞK AĞLATIR NALAN KİMDİR?

Nalan, dizide Yusuf'un çıktığı, ona aşık olan zengin bir genç kızdır. Ancak Yusuf, ona aşık değildir. 

Yusuf ile Meryem Ada'nın arasındaki en büyük engellerden biri olarak görülen Nalan, Yusuf'a baş belası olmuş durumda. 

Nalan, ilgisizliğine rağmen Yusuf'a karşı olan sevgisini takıntı haline getirir. Hatta sonunda eşyalarını toplayarak Yusuf'un bekâr evine taşınır. Ancak bu durum Yusuf'u oldukça zor durumda bırakır. 

Biri çok fazla zengin diğeri de fakir olan ikili arasındaki ilişki Yusuf'u oldukça zorlamaktadır.

Yusuf gerçeği söylediği halde Nalan, ona olan takıntısı yüzünden onu bırakmak istememektedir.

EDA ŞÖLENCİ KİMDİR?

Eda Şölenci, 18 Ağustos 1996 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Tam adı Eda Dunisa Şölenci’dir. Boğaziçi Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunudur. Kameralar karşısına ilk kez Güneşin Kızları dizisi ile geçen ancak Adı Efsane dizisinde canlandırdığı Çiler karakteri ile tanınmaya başlayan Eda Şölenci, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır dizisinde Nalan karakterine hayat vermektedir. Eda Şölenci, 1.63 metre boyunda, 51 kilo ve Aslan burcudur.

Eda Şölenci’nin rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Aşk Ağlatır (Nalan) (TV Dizisi)
2017 – Aslan Ailem (Pelin) (TV Dizisi)
2017 – Adı Efsane (Çiler) (TV Dizisi)
2015 – Güneşin Kızları (Selin’in arkadaşı) (TV Dizisi)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ