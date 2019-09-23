Aşık olmaktan korkuyor

Gece boyunca adeta stand-up gösterisi yapan Bülent Ersoy, şarkı arasında hayranlarına takılmadan edemedi. Özellikle ön sıralarda kendisini izleyen erkek hayranlarına takılan Bülent Ersoy,” Bugün benim şanslı günüm galiba. Şurada bir erkek gözüme kestirdim. Konser boyunca oraya pek bakmamam lazım. Aşık olamam bu gece” diyerek hayranlarını kahkaya boğdu.