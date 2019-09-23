23 Eylül 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 02:24:09
Aşık olmaktan korkuyor
Türk Sanat Müziği'nin divası Bülent Ersoy, İstanbul Kartal'da bir eğlence mekanında konser verdi.
Gece boyunca adeta stand-up gösterisi yapan Bülent Ersoy, şarkı arasında hayranlarına takılmadan edemedi. Özellikle ön sıralarda kendisini izleyen erkek hayranlarına takılan Bülent Ersoy,” Bugün benim şanslı günüm galiba. Şurada bir erkek gözüme kestirdim. Konser boyunca oraya pek bakmamam lazım. Aşık olamam bu gece” diyerek hayranlarını kahkaya boğdu.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT