19 Aralık 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 23:27:56
Arzum Onan'dan oyunculuğa veda
Geçtiğimiz gün bir açılışta görüntülenen Arzum Onan oyunculuğa devam etmeyeceğini söyledi.
Oyunculuğa ara vererek heykel sanatıyla uğraşmaya başlayan ve sergilerle de bunu gösteren Arzum Onan gazetecilerin “Ne zaman sizi ekranlarda göreceğiz” sorularına “ Oyunculuğu çok düşünmüyorum. Heykel sanatı beni tatmin ediyor” şeklinde yanıt verdi. Sözlerine devam eden Onan, “Şimdi hazırlığını yaptığımız masa başında bekleyen bir projemiz var. O hayata geçerse onun içinde olacağız” diyerek projeden detay vermedi.
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