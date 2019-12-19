Arzum Onan'dan oyunculuğa veda

Oyunculuğa ara vererek heykel sanatıyla uğraşmaya başlayan ve sergilerle de bunu gösteren Arzum Onan gazetecilerin “Ne zaman sizi ekranlarda göreceğiz” sorularına “ Oyunculuğu çok düşünmüyorum. Heykel sanatı beni tatmin ediyor” şeklinde yanıt verdi. Sözlerine devam eden Onan, “Şimdi hazırlığını yaptığımız masa başında bekleyen bir projemiz var. O hayata geçerse onun içinde olacağız” diyerek projeden detay vermedi.