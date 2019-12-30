30 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 09:13:01
Arzum Onan yurtdışına açılıyor
Oyuncu Arzum Onan, geçtiğimiz gün Vadistanbul’da objektiflere yansıdı.
Onan, arkadaşlarıyla birlikte yemek yedikten sonra bir süre mağazaları gezdi. Güzelliği ve zarifliğiyle dikkat çeken Arzum Onan, fotoğrafını çeken muhabirlerle sohbet ederek, “ Antalya’da heykel üzerine kişisel bir sergim olacak daha sonra yurtdışında sergilerim olacak. İtalya ve birkaç ülke daha var. Bunun heyecanını yaşıyorum” diyerek gözlerden kayboldu.
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