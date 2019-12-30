Arzum Onan yurtdışına açılıyor

Onan, arkadaşlarıyla birlikte yemek yedikten sonra bir süre mağazaları gezdi. Güzelliği ve zarifliğiyle dikkat çeken Arzum Onan, fotoğrafını çeken muhabirlerle sohbet ederek, “ Antalya’da heykel üzerine kişisel bir sergim olacak daha sonra yurtdışında sergilerim olacak. İtalya ve birkaç ülke daha var. Bunun heyecanını yaşıyorum” diyerek gözlerden kayboldu.