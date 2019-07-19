19 Temmuz 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 09:13:48
Arya'nın kardeş mutluluğu
Geçtiğimiz hafta ikinci kez babalık heyecanı yaşayan şarkıcı Berkay, ailesiyle birlikte kamera karşısına geçti.
Kardeşi Zeynep Mira’yla ilk kez hastanede karşılaşan Arya’nın mutluluğu ise objektiflere yansıdı. Zeynep bebeğin hediyesi olarak Berkay ve Özlem Ada, Arya’ya akvaryum içinde 2 tane balık hediye etti. Arya, kucağına aldığı Zeynep bebeğin hediyesiyle mutluluğunu ikiye katladı.
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