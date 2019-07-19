Arya'nın kardeş mutluluğu

Kardeşi Zeynep Mira’yla ilk kez hastanede karşılaşan Arya’nın mutluluğu ise objektiflere yansıdı. Zeynep bebeğin hediyesi olarak Berkay ve Özlem Ada, Arya’ya akvaryum içinde 2 tane balık hediye etti. Arya, kucağına aldığı Zeynep bebeğin hediyesiyle mutluluğunu ikiye katladı.