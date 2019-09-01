Artık mutlu

Ümit Kantarcılar ve sevgilisi özel hayatları ile ilgili çok fazla konuşmak istemediklerini belirterek “Herşey yolunda mutluyuz. İlişkimizin başladığı uzun zaman oldu, güzel bir birlikteliğimiz var” dedi. Gamze Topuz’dan boşandıktan sonra zor günler geçiren Kantarcılar’ı görenler ‘Aradığı mutluluğu buldu’ şeklinde yorum yaptı.