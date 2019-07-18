18 Temmuz 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 08:58:07
Artık kaçmak yok
Ece Yosmaoğlu’yla 11 yıllık evliliğini sonlandırdıktan sonra şarkıcı Hera’yla yeni bir aşka yelken açan Ozan Doğulu, önceki gün Arnavutköy’deydi.
Birlikteliklerinin ilk günlerinde sürekli habercilerden kaçan ikili, sergiledikleri rahat tavırlarla dikkat çekti. Hera’nın ‘Bizi çekiyorlar’ demesine aldırış etmeyen Doğulu, sorulan soruları yanıtsız bırakarak gözden kayboldu.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Geçtiğimiz günlerde boşanmışlardı... Özcan Deniz ve Feyza Aktan barıştı
- Hande Doğandemir o görüntüye 50 bin lira istiyor! 'Babama ölüm tuzağı kurmadım'
- Senem Göktürk-Emre Ön aşkı nikah masasında bitti
- Oyuncu Kevin Spacey hakkındaki taciz davası düşürüldü
- Kıvanç Tatlıtuğ’un bonservis bedeli 575 bin lira!