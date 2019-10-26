26 Ekim 2019 Cumartesi 12:33:15 | Son Güncelleme: 26 Ekim 2019 Cumartesi 12:35:51
Arkasından bakakaldı!Göksel sevgilisini bırakıp kaçtı!
Geçtiğimiz gün sevgilisiyle görüntülenen Göksel, gazetecileri farkedince sevgilisini bırakıp gitti.
Önceki gün Osman adlı müzisyen sevgilisiyle Rumelihisarı’nda görüntülenen şarkıcı muhabirleri fark edince tedirgin oldu.
Oturduğu mekanın önünde aracını çektirdiği aracına atladığı gibi gaza basarak uzaklaştı. Sevgilisi ise arkasından baktı kaldı.
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