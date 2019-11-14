14 Kasım 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 23:05:25
Arkadaş desteği
Oyuncu Barış Yurtçu ve Deniz Baysal, önceki gün Nişantaşı'nda güzellik merkezi açılışına katıldı.
Yakın dostları Ufuk Özcan'ın Yasemin Miras'la birlikte faaliyete geçirdiği salonu ziyarete giden 4 aylık evli çift, ''Evlendik ama hayatımızda değişen bir şey yok. Bugün de dostlarımızın açılışına geldik'' diye konuştu.
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