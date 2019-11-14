Arkadaş desteği

Yakın dostları Ufuk Özcan'ın Yasemin Miras'la birlikte faaliyete geçirdiği salonu ziyarete giden 4 aylık evli çift, ''Evlendik ama hayatımızda değişen bir şey yok. Bugün de dostlarımızın açılışına geldik'' diye konuştu.