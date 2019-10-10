10 Ekim 2019 Perşembe 10:01:16 | Son Güncelleme: 10 Ekim 2019 Perşembe 10:03:54
Arda Turan ve Mustafa Ceceli eşleriyle yemekte: 'Bu dostluğumuz herkese örnek olsun'
Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan ve yakın dostları Mustafa Ceceli-Selin İmer çiftiyle buluştu. Ekip, önceki akşam birlikte Asmalımescit’te objektiflere yansıdı.
Bir mekanda yemek yiyip sohbet eden çiftler, çıkışta 'Bu dostluğumuz herkese örnek olsun' dedi. “Hanımlara sormak gerekirse, eşleriniz yemek ayırıyor mu” sorusuna Selim İmer, “Mustafa asla yemek ayırmaz. Seçici değildir. Güzel olan her yemeği yer” derken Aslıhan Doğan da, “Arda yemek seçmez. Sağlıklı beslenmesi için kendisine her zaman dikkatli yemek hazırlarız” dedi.
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