15 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Aralık 2019 Pazar 02:50:11
Arda Turan ve Aslıhan Doğan'dan oğulları Hamza Arda için mütevazı parti
Futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan oğulları Hamza Arda'nın birinci yaş gününden fotoğraf karelerini paylaştı.
Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Evlerinin bahçesinde küçük bir kutlama yapmayı tercih eden ünlü çift, ikinci çocuklarını 6 ay sonra kucaklarına almaya hazırlanıyor.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğulları Karan için herkes aynı şeyi söyledi: Geleceğin başrolü Karan
- Can Yaman'ın 'libido' açıklamasına bir gönderme de Gülse Birsel'den
- 'Hiçbir zaman gerçek kürk kullanmadım ve asla da kullanmam' diyen Aleyna Tilki verdiği sözü çabuk unuttu
- Fahriye Evcan 8 aylık oğlu Karan'ın yüzünü ilk kez gösterdi
- Norm Ender'e Spotify'dan sonra bir darbe de Youtuba'dan!
- Mazhar Alanson törende samimi bir itirafta bulundu!