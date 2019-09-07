Arda Turan, oğlu Hamza Arda için kesenin ağzını açtı!

Başakşehirspor'lu futbolcu Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan, 11 aylık oğulları Hamza Arda'nın eğitimi için şimdiden seferber oldu. Turan çifti, sevimli oğulları Hamza'yı İngilizce eğitim veren bir anaokuluna yazdırdı. 2. Sayfa'nın haberine göre kendisi de iyi bir eğitim alan Aslıhan Doğan Turan, oğlunun geleceği için ince eleyip sık dokudu.

2020'DE BAŞLAYACAK



Oğluna yabancı bir dadının yanı sıra bebeklere İngilizce eğitimi veren uzman bir İngiliz oyun hocası tutan sosyetik güzel, bununla da yetinmedi. Aslıhan Doğan, İngilizce ağırlıklı bir anaokulu için şimdiden sıraya girdi. Yıllık ücreti 70 bin lira olan okula önümüzdeki günlerde kayıt ettirilecek olan Hamza Arda, 2020'de ise okula başlayacak.

Magazin dünyasının en tatlı bebeklerinden olan Hamza Arda, önümüzdeki yıl eğitim hayatına başlayacak.