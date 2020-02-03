03 Şubat 2020 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 02:50:43
Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! İkinci erkek geliyor
Çocukları çok seviyoruz, kalabalık aile olmak istiyoruz' diyen Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.
26 Ekim'de oğulları Hamza Arda'yı kucağına alan çiftin ikinci çocukları da erkek olacak. İki buçuk aylık hamile olan Aslıhan Doğan, "Bir anne tabii ki çocuğuna kendi bakmalı, kendi ilgilenmeli. Çalışan anneleri tenzih ederek söylüyorum" şeklinde açıklama yapmıştı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT