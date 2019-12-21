21 Aralık 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Aralık 2019 Cumartesi 01:02:41
Arda Turan ile Aslıhan Doğan'dan dört dörtlük kaçış
2018 yılında Arda Turan'la nikah masasına oturan ve şimdilerde ikinci çocuğuna hamile olan Aslıhan Doğan bir dergiye verdiği röportajda, Evliliğimiz dört dörtlük diyemem demişti.
Çift önceki akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Kameraları görünce yüzünü saklayan Aslıhan Doğan'ı yanına çağıran milli futbolcu, “Gel poz verelim” dedi. Arda Turan, eşinin, açıklamaları sorulunca 'Bunu sonra konuşalım' dedi.
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