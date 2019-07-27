Arda Turan, ikinci kez baba mı oluyor?

Gecce.com'un haberine göre, Başakşehir'de top koşturan ünlü futbolcu Arda Turan ile Aslıhan Doğan, 11 Mart 2018'de nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, Ekim 2018'de de ilk çocukları Hamza Arda'yı kucaklarına almıştı.

Şu sıralar kendilerine ait teknelerinde tatil yapan Aslıhan Doğan, Günaydın'dan Mert Vidinli'ye konuştu. "Bir çocuk yeter mi?" sorusuna Aslıhan Doğan, "Dört çocuk istiyorum. Yaz sonunda ikinci çocuk haberini veririm" cevabını verdi.