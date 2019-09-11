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11 Eylül 2019 Çarşamba 11:32:07 | Son Güncelleme: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:33:59

Arda Turan Berkay olayında son gelişme! Arda Turan hapis cezası aldı mı?

Arda Turan Berkay olayında son duruşma bugün gerçekleşti. Ünlü şarkıcı Berkay Şahin ile futbolcu Arda Turan arasında yaşanan kavganın davasında 3. duruşma bugün Çağlayan Adliyesi’nde başladı. 10:00’da başlayan duruşmaya önce Berkay Şahin ve avukatları geldi. Sonuçlanan dava duruşmasına göre, "Arda Turan hapis cezası aldı mı? Arda Turan ne ceza aldı?" sorularının yanıtı merak ediliyor. Arda Turan Berkay olayında son gelişme ve hapis cezası sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

Arda Turan hapis cezası aldı mı? sorusu gündemin en çok merak edilen konuları arasında yerini aldı. Arda Turan Berkay olayını takip edenler dava sonucunda ne kararı alındığını araştırıyor. Ünlü şarkıcı Berkay Şahin ile futbolcu Arda Turan arasında yaşanan kavganın davasında 3. duruşma bugün Çağlayan Adliyesi’nde başladı. Adliyeye giriş yapan Berkay, ilk günden beri özür beklediğini yineledi. Arda Turan'ın duruşmaya gelmeyeceği sorulan Berkay, "Bilmiyorum. Ben kaç yıl sürerse her duruşmaya geleceğim. Ben her davamı takip edeceğim. Olması gereken de budur" ifadesini kullandı. 

ARDA TURAN BERKAY OLAYINDA SON GELİŞME
  
Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin hakkında açılan davada, sanık Turan'ı 3 ayrı suçtan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, verilen hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Cinsel tacizden beraat etti. Kasten adam yaralamaktan ve ruhsatsız silah taşımak suçlarından ceza aldı. Turan eğer 5 yıl içerisinde suç işlerse yeniden yargılanacak. 

Başından beri özür beklediğini belirten Berkay, kimsenin özür dilemediğini ve verilen cezanın kendisi için yeterli olmadığını ve itiraz yoluna gittiklerini açıkladı. 

Arda Turan'dan İkinci Sayfa programına özel açıklama geldi. Turan, "Çok mutluyum. Ben böyle bir işin içinde olmadım. Bunun içinde her türlü riski göze aldım. Hapis cezası almak uğruna davamdan asla vazgeçmedim." dedi.

ARDA TURAN BERKAY OLAYI NEDİR? 

İddiaya göre ünlü futbolcu, aralarında Burak Yılmaz’ın olduğu erkek arkadaşlarıyla Emirgan’daki bir yere eğlenmeye gitti. İlerleyen saatlerde mekâna şarkıcı Berkay ve eşi Özlem Şahin de geldi. Yan yana localarda eğlenen grup bir süre sonra tartışmaya başladı. İddiaya göre Berkay sigara içmek için dışarı çıktığında ünlü futbolcu, Özlem Şahin’in yanına giderek “Ne kadar güzelsin, evli olmasam seni kaçırmazdım” dedi.

Bu sözleri duyan Berkay, Turan’a “Karımı eve bırakıp döneceğim. Erkek erkeğe konuşacağız” diye karşılık verdi. Bu uyarı üzerine gerilen Turan da Berkay’a kafa attı. Kanlar içinde kalan şarkıcı, eşi ve arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından Arda Turan’ın da Berkay’ın bulunduğu hastaneye giderek şarkıcıdan “Eşin olduğunu bilmiyordum” diyerek özür dilediği öne sürüldü.

Kavga sonrası Arda Turan, belindeki tabancayla Berkay'ın tedavi gördüğü hastaneye gitmişti.

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