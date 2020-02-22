Arda Kural geri döndü

Yakışıklı aktör Arda Kural'dan güzel haber geldi. 2017 yılında Psikonevroz teşhisi konulan ve bir süre tedavi gören Kural, setlere geri döndü.

Arda Kural, TRT ekranlarında izleyici ile buluşan "Tutunamayanlar" dizisinin kadrosuna dahil oldu. Haberi "Tutunamayanlar" dizisinin senarist ve yönetmenlerinden Osman Nail Doğan sosyal medyadan "Hoş geldin Arda Kural" ifadeleriyle duyurdu.

Kural hakkında Doğan, "Nasıl bir karakter oynayacağı konusunda tahminleri alalım. Bilene set ziyareti" paylaşımında bulundu.