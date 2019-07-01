Arda Ayten kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru araştırılıyor. Kim Milyoner Olmak İster'de Türkiye'yi heyecanlandıran bir yarışması vardı.

ARDA AYTEN KİMDİR?

Kim Milyoner Olmak İster, yarışmasında herkesin merakla beklediği bir gelişme oldu. Arda Ayten, 1.000.000 TL değerindeki 12. soruyu görmeye hak kazandı.

Üniversite ikinci sınıf öğrencisi olan Arda Ayten, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soruyu gören ender isimlerden oldu.

Maraş’taki Sütçü İmam Üniversitesi’nde tıp okuyan 19 yaşındaki Arda, yılda 150’ye yakın kitap okuduğunu belirtirken parası olduğu takdirde bu kitap sayısını da artıracağını belirtti.