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05 Ekim 2019 Cumartesi 22:47:36 | Son Güncelleme: 05 Ekim 2019 Cumartesi 23:14:15

Arda Ayten 1 milyonluk soruya doğru cevap verdi (Arda Ayten kimdir?)

ATV ekranlarında yeni sezonda Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyonler Olmak İster yarışmasında Arda Ayten 1 milyonluk soruya doğru cevap verdi. On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer? sorusuna "Toprak" yanıtını verdi. Kim Milyonler Olmak İster'de final sorusunu yanıtlayarak 1 milyonun sahibi olan Arda Ayten kimdir, nereli, kaç yaşında? sorusu merak konusu oldu. İşte Arda Ayten'nin hayatı kariyeri hakkında merak edilenler...

19 yaşındaki üniversite öğrencisi Arda Ayten olağanüstü bir yarışma çıkararak Kim Milyonler Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu açtırdı. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soru İstiklal Marşı'ndan geldi. Arda Ayten sorunun doğru cevabı olarak C şıkkında bulunan TOPRAK cevabını söyleyerek milyonun sahibi oldu.

5 Ekim 2019 Cumartesi günü Atv'de ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru ekranlara şöyle yansıdı.

On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk sorunun şıkları ise aşağıdaki gibi sıralandı.

A: Vatan B: Kan C: Toprak D: Yurt

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruya kadar akıl yürüterek gelen genç yarışmacı Arda Ayten'in bu soruya cevap verip vermeyeceği büyük bir merakla beklendi. 5 Ekim 2019 Cumartesi akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının tüm zamanı bu soruya ayrıldı. Arda Ayten yine yaptığı yorumlarla izleyiciyi ekran başına kilitledi.

Arda Ayten sorunun doğru cevabı olarak C şıkkında bulunan TOPRAK cevabını söyleyerek milyonun sahibi oldu.

ARDA AYTEN KİMDİR?

12. soruya kadar gelen Arda Ayten Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde tıp fakültesi öğrencisi. 19 yaşında olan Arda Ayten kitaplara karşı büyük ilgisi olduğunu dile getiriyor. “Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum” sözleri ile herkesi duygulandıran genç yarışmacı, yarışmadan altığı parayla daha fazla kitap alıp okuyacağını söylemişti.

Henüz 4 yaşındayken anne ve babası ayrılan Arda Ayten, babasının kendisini yıllardır aramadığını ifade etti. Arda Ayten, 1 milyonluk final sorusuna kadar gelmesiyle, yarışmada uzun zaman sonra bir ilke imza attı.

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