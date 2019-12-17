17 Aralık 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 23:16:00
Aras Bulut İynemli ve Nisa Sofiya Aksongur'dan Lol bebekli paylaşım
Yedinci Koğuştaki Mucize' filminin başrol oyuncusu Nisa Sofiya Aksongur, Aras Bulut İynemli’yle oyuncaklarla oynarken ki karelerini, 'Günlerden lol bebekler' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
'Yedinci Koğuştaki Mucize', vizyona girdiği günden bu yana 5 milyon 194 bin seyirci tarafından izlendi.
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