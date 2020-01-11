11 Ocak 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 10 Ocak 2020 Cuma 22:26:48
Aras Bulut İynemli ile Tolga Sarıtaş arasında soğuk rüzgarlar esiyor
Oyuncu Aras Bulut İynemli, önceki gece arkadaş grubuyla Yeniköy'deydi.
Mekan çıkışı objektiflere yansıyan İynemli, oyuncu Tolga Sarıtaş’ın adını duyunca gösterdiği tepkiyle dikkatleri çekti. Tolga Sarıtaş'ın Çukur dizisine katılacağı iddiası sorulunca İynemli, “Onları biz de haberlerden gördük” diyerek soğuk bir cevap verdi.
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