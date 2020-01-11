Aras Bulut İynemli ile Tolga Sarıtaş arasında soğuk rüzgarlar esiyor

Mekan çıkışı objektiflere yansıyan İynemli, oyuncu Tolga Sarıtaş’ın adını duyunca gösterdiği tepkiyle dikkatleri çekti. Tolga Sarıtaş'ın Çukur dizisine katılacağı iddiası sorulunca İynemli, “Onları biz de haberlerden gördük” diyerek soğuk bir cevap verdi.