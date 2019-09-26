Diriliş Osman'da Malhun Hatun bulundu: Özge Törer

Türk dizi tarihinin en çok izlenen ve en çok beğenilen dizileri arasında yer alan Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in hayatının anlatılacağı Diriliş Osman için geri sayım başladı. Başrolde yer alan Burak Özçivit'in partneri için anlaşmaya varıldığı söylenen isim büyük merak uyandırdı. Yakışıklı oyuncuya partner olarak düşünülen kadın başrol oyuncunun daha önce Aslıhan Karalar olduğu söylenmiş ve izleyici tarafından tepki almıştı. Dizide Malhun Hatun olarak ekranlarda yer alacak kadın başrol oyuncusu için bir çok isim düşünülmüş ancak kriterlere uymadığı için anlaşma sağlanamamıştı. Ancak Diriliş Osman dizisinin başlamasına bir ay kala dizinin kadın başrol oyuncusunun bulunduğu söylendi. İddiaya göre, Burak Özçivit'in partnerinin 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özge Törer'in olacağı konuşuluyor.

9 ay Conan eğitimi aldılar

‘Diriliş Ertuğrul’un’ yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yeni filmi, ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, 20 Aralık'ta vizyona girmeye hazırlanıyor.

50 bin metrekare alana inşa edilen görkemli sette 15’inci yüzyılın mekânları canlandırıldı. Hazırlık süreci bir yıl sürerken oyuncular 9 ay eğitime tabi tutuldu. Oyuncular, daha önce ‘Cengiz Han’, ‘47 Ronin’, ‘Conan’, ‘Cehennem Melekleri 2’ gibi dünyaca ünlü filmlerde ve ‘Marco Polo’ dizisinde görev almış uluslararası koreografi ekibi Nomad’dan aksiyon, at binme, kılıç ve yay kullanma eğitimleri aldılar. Ayrıca, özel kuvvetten emekli subaylardan intikal ve askeri, sufi dervişlerden de sosyal yaşam eğitimleri aldılar.