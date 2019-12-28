28 Aralık 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 01:08:23
Arabulucu anne
Geçen sene şubat ayında evliliğin eşiğinden dönerek yollarını ayıran Ata Demirer'le Alara Bozbey'in tekrar barıştığı ortaya çıktı.
Önceki akşam grip enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılan Ata Demirer, çıkışta evinin önünde Alara Bozbey'le görüntülendi.
Ünlü komedyenin annesi Ayten Kaçar'la kol kola yürürken fotoğraflanan güzel oyuncu soruları cevapsız bıraktı. Ünlü çifti, anne Kaçar'ın barıştırdığı öğrenildi.
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