Arabeskten 'rap'e geçiş

Önceki gün Kartal’da konser veren şarkıcı, geçtiğimiz yıllarda arabesk söylediği için eleştirilmiş ve “Bu dönemde arabesk popüler olduğu için okuyor” eleştirileri yapılmıştı. Kendisini savunan Berkay, “Ben eskiden beri arabesk okuyordum” demişti. Berkay’ın şimdi rap söylemesi eleştirildiğinde ise ne yanıt vereceği merak konusu oldu.