05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 03:51:55
Arabeskten 'rap'e geçiş
Sevilen şarkıcı Berkay, arabesk, pop ve oyun havasından sonra şimdi de rap söylemeye başladı.
Önceki gün Kartal’da konser veren şarkıcı, geçtiğimiz yıllarda arabesk söylediği için eleştirilmiş ve “Bu dönemde arabesk popüler olduğu için okuyor” eleştirileri yapılmıştı. Kendisini savunan Berkay, “Ben eskiden beri arabesk okuyordum” demişti. Berkay’ın şimdi rap söylemesi eleştirildiğinde ise ne yanıt vereceği merak konusu oldu.
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