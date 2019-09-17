Arabesk izdihamı

70 bin kişinin katıldığı konserde izdiham yaşanırken, Kaya, “İzmir’i ve İzmirlileri çok seviyorum. Bu şehrin havası, suyu, insanı bambaşka. Çok eskiden gazeteleri okur; İzmir Fuarı ile ilgili haberlere imrenerek bakardım. Bu akşam bu sahnede olmaktan, sizlerle birlikte olmaktan gurur ve mutluluk duydum” diye konuştu.