Apar topar hastaneye kaldırılmıştı... Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan hakkında flaş iddia!

Geçtiğimiz hafta 5 yıllık evliliklerine son veren Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan'ın ayrılığının perde arkası belli oldu. 2. Sayfa programının iddiasına göre 49 yaşındaki popçu, ayrılık kararını 1 ay önce aldı ve bunu eşinden bile gizledi. Chloe, her şeyden habersiz "Çok mutluyuz, boşanmıyoruz" açıklaması yaparken Ortaç, çoktan harekete geçmişti.



HASTANELİK OLDU



Boşandıkları günün akşamında hastanelik olan ikiliden Ortaç, Chloe'nin zehirlendiğini açıklasa da yine iddiaya göre durum farklıydı. Konuşulanlara göre boşanmayı hazmedemeyen 27 yaşındaki İrlandalı model, sinir krizi geçirip hastaneye kaldırıldı.



ÇOCUK MU ALDIRDI?



Programın bir diğer iddiasına göre ise Ortaç'ı boşanmaya iten sebep Chloe'nin kendisinden habersiz bebek aldırmasıydı. Baba olmayı çok isteyen Ortaç da bunun üzerine eşinin biletini kesti.



(Takvim)