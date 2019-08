Antalya'dan bir yıldız geçti

Latin müziğin divası Jennifer Lopez, 7 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelerek Antalya'da konser verdi. Antalya'ya hayran kaldığını söyleyen Lopez, “Ülkenizi çok özlemişim” dedi. Lopez için özel tasarlanan sahnede, ona özel bir catwalk alanı oluşturulurken Isparta’da özel olarak yetiştirilen beyaz güller, sahne ve kulisi süsledi. 2 bin kişi kapasiteli konser alanına dünyadan ve Türkiye’nin birçok yerinden 2 bin 500 kişi katıldı. Konser öncesi 75 dakika sahnede kalacağı konuşulan ünlü yıldız, seyircilerin coşkusuna atmosferin güzelliği eklenince konser saatini 2 saate çıkardı. Lopez, bu yıl listeleri altüst eden yeni şarkısı Medicine’nın yanı sıra On The Floor, Aint It Funny, Love Don’t Cost a Thing’in de yer aldığı tüm hit şarkılarını Regnum Carya sahnesinde 2 bin 500 kişiyle birlikte seslendirdi.

KIZI EMME'YLE DÜET SÜRPRİZİ

Muhteşem dansları ve birbirinden göz alıcı sahne kostümleriyle sahnede devleşen ve konseri izlemeye gelen herkesi büyüleyen Latin ateşi Lopez, kızı Emme Anthony’le bir şarkısına düet yaparak hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı. Anne kızın birlikte düeti, uzun süre alkışlandı. 24 Temmuz 1969 doğumlu Lopez, 50'nci yaş gününü de sahnede hayranlarıyla birlikte kutladı. Jennifer Lopez, “Doğum günümü Antalya'da kutlayacağımı söylemiştim. Sizinle burada kutlamaktan mutluyum” diye konuştu.

KİM'siz konser

JennIfer Lopez, konser alanındaki 28 locadan birini kendi yakınları için ayırtmış, konuğunun da Kim Kardashian olduğu öğrenilmişti. Dünyaca ünlü isim son dakika gelmekten vazgeçti. 300 bin liralık locada yeri ayrılan Kardashian’ın gelmeyeceği öğrenilince, boş kalan loca anında 300 bin liraya satılarak dolduruldu.

'Annem Lopez'in saçını yolar!'

Konseri izlemek için para vermediğini söyleyen Enis Arıkan sosyal medya sayfasında şu ifadeleri dile getirdi: “Herkes 'Locaya 300 bin lira mı verdin' diyor. Arkadaşlar delirdiniz mi, 300 bin lira ne? Jennifer bana versin 300 bin lira. Evet locadaydım ama davetliydim. Düşünsenize benim Jennifer'a 300 bin lira verdiğimi... Yemin ederim annem oteli basar önce hırsından Jennifer'ın takma saçını yolardı. Benim zaten ağzımda diş falan bırakmazdı.”

Konser sabahında otelin restoranında yemek yerken Jennifer Lopez'in geldiğini fark eden Enis Arıkan, o anı telefonuyla kaydetti. Video paylaşımında “Şu an Jennifer geliyor, yemek yediğim yere. Şaka değil, şu an restorana geliyor. Ne yapacağımı asla bilemiyorum. Gizli çekim yaparsam güvenlik ne yapar, telefonumu alıp atar mı bilemiyorum” diyen Arıkan, ardından şarkıcının görüntüsünü çekti.