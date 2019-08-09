09 Ağustos 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2019 Cuma 01:15:29
Antalya'dan kalp mesajı
Latin müziğin divası Jennifer Lopez, Antalya konseri sonrası, sosyal medyada Türkiye'den hiç paylaşım yapmadığı için tepki çekmişti.
Önceki akşam, 'Türkiye'de güzel bir şov oldu' diyerek konserden görüntüler paylaşan dünya starı, dün de story kısmında sevgilisi Alex Rodriguez’a da aşk mesajları yayınladı. Antalya’da konakladığı otelin kumsalında yer alan kalp şeklindeki süslemeyi paylaşan Lopez, Rodriguez’i etiketledi. Rodriguez de Lopez'in Antalya sahilinde güneşlenirken çekilen bir fotoğrafını paylaştı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT