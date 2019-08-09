Antalya'dan kalp mesajı

Önceki akşam, 'Türkiye'de güzel bir şov oldu' diyerek konserden görüntüler paylaşan dünya starı, dün de story kısmında sevgilisi Alex Rodriguez’a da aşk mesajları yayınladı. Antalya’da konakladığı otelin kumsalında yer alan kalp şeklindeki süslemeyi paylaşan Lopez, Rodriguez’i etiketledi. Rodriguez de Lopez'in Antalya sahilinde güneşlenirken çekilen bir fotoğrafını paylaştı.