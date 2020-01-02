  • Bist 100
    114425
  • Dolar
    5,9518
  • Euro
    6,6816
  • Altın
    290,9710
İstanbul
5 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sahnede 2020 coşkusu Sahnede 2020 coşkusu
Merve Özbey'in tek isteği bebek Merve Özbey'in tek isteği bebek
Serdar Ortaç'tan itiraf! 'Chole'den başkasına bakamıyorum' Serdar Ortaç'tan itiraf! 'Chole'den başkasına bakamıyorum'
Ünlülerin yeni yıl dilekleri Ünlülerin yeni yıl dilekleri
Huzuru arayan güzel Burcu Özberk Huzuru arayan güzel Burcu Özberk
'Bize her gün ocak' 'Bize her gün ocak'
Bugün burçları neler bekliyor? Bugün burçları neler bekliyor?
Engelli kızın Esra Erol canlı yayınındaki itirafları olay oldu Engelli kızın Esra Erol canlı yayınındaki itirafları olay oldu
'Herkes donör olsun' 'Herkes donör olsun'
Talih kuşu kime kondu? Talih kuşu kime kondu?
Obez arkadaş, obez yapıyor Obez arkadaş, obez yapıyor
Hastalıksavar besinlerle kışı zinde geçirin Hastalıksavar besinlerle kışı zinde geçirin
Yeşil çay karaciğerin de dostu Yeşil çay karaciğerin de dostu
Gözleri sakın ovuşturmayın Gözleri sakın ovuşturmayın
Hadımköy'de kumaş fabrikasında yangın... Hadımköy'de kumaş fabrikasında yangın...
Antalya'da "Baba Parası" filminin galası yapıldı Antalya'da "Baba Parası" filminin galası yapıldı
Libya'daki meşru yönetimden 'Suheyrat Anlaşması'na bağlılık' vurgusu Libya'daki meşru yönetimden 'Suheyrat Anlaşması'na bağlılık' vurgusu
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar ve dolu düştü! Akşam saatlerinde etkili oldu İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar ve dolu düştü! Akşam saatlerinde etkili oldu
Selçuk Bayraktar paylaştı! Hakkari'den Edirne'ye Milli Teknoloji Hamlesi Selçuk Bayraktar paylaştı! Hakkari'den Edirne'ye Milli Teknoloji Hamlesi
Selçuk Bayraktar paylaştı! Hakkari'den Edirne'ye Milli Teknoloji Hamlesi Selçuk Bayraktar paylaştı! Hakkari'den Edirne'ye Milli Teknoloji Hamlesi
Katener teli koptu tramvay seferlerinde aksama yaşandı Katener teli koptu tramvay seferlerinde aksama yaşandı
Evinde enkaz altında kalarak öldü, 3 gün sonra fark edildi Evinde enkaz altında kalarak öldü, 3 gün sonra fark edildi
'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi' yayımlandı 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi' yayımlandı
TEM ve D-100 geçişlerini kullanacaklar dikkat! Şiddetini artırdı TEM ve D-100 geçişlerini kullanacaklar dikkat! Şiddetini artırdı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Ocak 2020 Perşembe 00:10:43 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 00:12:12

Antalya'da "Baba Parası" filminin galası yapıldı

Yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı "Baba Parası" filminin Antalya galası, başrol oyuncularının katılımıyla sinemaseverlerle buluştu.

Kentte bir alışveriş merkezinde yapılan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği galaya, filmin başrol oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin katıldı. Oyuncular daha sonra sinemaseverlerle "Baba Parası" filmini izledi.

Film gösteriminin ardından gazetecilerle bir araya gelen Ahmet Kural, lise eğitimini Antalya'da aldığını ve filmin vizyona girdiği gün de kentte olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Kural, filmde canlandırdığı "Selim" karakteri için uzun süre çalıştığını belirterek, "Canlandırdığım rol gereği Kıbrıs ağzıyla konuşuyorum. Bunun için Kıbrıs'taki birkaç taksiciyle de karakter üzerinde çalıştım. İlerleyen zamanlar için elimizde birçok proje bulunuyor. Düğün Dernek hakkında çok güzel şeyler düşünüyorum. İnşallah üçüncüsü çekilir." dedi.

Oyuncu Cemcir de yaptıkları filmlerde gişedeki izleyici sayısını hiçbir zaman düşünmediklerini savundu.

Film çekimlerinin 6 hafta sürdüğünü ve iki karaktere hayat verdiğini kaydeden Cemcir, "Makyaj 6-7 saat sürdüğü için sinirlerim bozuldu. Çünkü makyajın bu kadar uzun ve zor olacağını düşünmüyordum. 30 saatte 30-40 yaş yaşlandım. Bir daha da yapar mıyım bilmiyorum." diye konuştu.

Oyuncu Tanrısevsin de filmde farklı karakterlerin para karşısında verdiği mücadeleyi ortaya koyduklarını anlattı.  

Yönetmenliği ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı filmde Murat Cemcir, Ahmet Kural ve Yağmur Tanrısevsin'in yanı sıra Rasim Öztekin, Devrim Yakut, Ayhan Taş, Özgür Emre Yıldırım ve Deniz Barut rol alıyor.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ