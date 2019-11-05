05 Kasım 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 19:19:32
Anneye son görev
Sosyal sorumluluk ve yardım projeleriyle dikkat çeken şarkıcı Haluk Levent'in 93 yaşındaki annesi Sabriye Acil, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle önceki gece hayatını kaybetti.
Sevilen şarkıcı, acı haberi sosyal medya hesabından, “Annemiz Sabriye'yi kaybettik. Bir süre burada olamayacağım. Yakında görüşürüz canlarım” paylaşımıyla duyurdu.
Sabriye Acil'in cenazesi dün Yamaçlı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede Levent'i yakınları ve hayranları yalnız bırakmadı.
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