'Angelina Jolie fikrimi çaldı'

ÇOCUKLARINA İŞARET DİLİ ÖĞRETİYORDU

Sağır ve dilsiz olan film yapımcısı Antoinette Abbamonte’nin ortaya attığı iddia Holywood’u karıştırdı. 2016 yılında, ünlü aktris Angelina Jolie’nin 2 çocuğuna işaret dili öğretmek üzere işe girdiğini belirten Abbamonte “Bu süre içinde ünlü oyuncuyla, dünyanın ilk sağır ve dilsiz süper kahramanına ilişkin bir film yapma konusunda sohbet ettik. Jolie, bana ait bu fikri çaldı ve gelecek yıl gösterime girecek Eternals filminde kullandı” ifadelerini kullandı.

Ünlü yıldızdan henüz bir cevap gelmedi.

Yapımcı Abbamonte, yanında çalıştığı süre boyunca, Jolie’nin kendisine ikinci sınıf insan muamelesi yaptığını söyledi.