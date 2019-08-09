Ana-oğul sahnede

Rengarenk sahne dekoruyla eğlenceli bir etkinlik yapan şarkıcı, “Bu konser benim için ayrıca çok anlamlı. İlk kez oğlum beni izleyecek” diyerek 5 yaşındaki Aziz Arif Erener’i sahneye çağırdı. Konuklar arasında annesini izleyen Aziz Arif’in sahnede koşarak annesine sarılması izleyenleri duygulandırdı.