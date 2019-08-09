09 Ağustos 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2019 Cuma 00:59:14
Ana-oğul sahnede
Şarkıcı Nil Karaibrahimgil, önceki gün Poll Production organizasyonu Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi.
Rengarenk sahne dekoruyla eğlenceli bir etkinlik yapan şarkıcı, “Bu konser benim için ayrıca çok anlamlı. İlk kez oğlum beni izleyecek” diyerek 5 yaşındaki Aziz Arif Erener’i sahneye çağırdı. Konuklar arasında annesini izleyen Aziz Arif’in sahnede koşarak annesine sarılması izleyenleri duygulandırdı.
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