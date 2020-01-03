Amine Gülşe ve Mesut Özil çifti bebek mi bekliyor?
Yeni yıla girerken eşiyle birlikte fotoğrafını paylaşan futbolcu Mesut Özil'in paylaşımının ardından Amine Gülşe'nin hamile olduğu ve yeni çiftin bebek beklediği iddia edildi.
Amine Gülşe ile 7 Haziran'da dünyaevine giren Mesut Özil, sosyal medyadan yeni yıla girerken fotoğraf paylaştı. Yıldız futbolcu Mesut Özil, yeni yılı Amine Gülşe ile Londra'da karşıladı. Köpekleri ile poz veren çift, fotoğrafın altına Türk bayrağı ekledi. Mesut Özil ile eşi Amine Gülşe’nin bu fotoğrafı Instagram’da şöyle merak uyandırdı, “Amine’nin karnı şiş, bebek yolda mı?” Amine bebek soruları karşısında sessiz kalıyor.
İngiltere'ye yerleşti
Evlendikten sonra İngiltere'ye yerleşen güzel oyuncu, eşinin Emirates Stadyumu'ndaki maçını yerinde izlemeye gitmişti. Müsabakadan saatler önce tribünde yerini alan Gülşe, karşılaşma boyunca eşine tezahüratlarıyla destek olmasıyla tam not almıştı.
İyilik projesi devam ediyor
Amine Gülşe, nişanlı iken bin çocuğu ameliyat ettireceklerini açıklamıştı. Düğünlerinde takı yerine bağış istemişti. Bugüne kadar tam 219 çocuk iyileşti. İyilik projesi devam ediyor.
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- Amine Gülşe ve Mesut Özil çifti bebek mi bekliyor?
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