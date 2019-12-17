17 Aralık 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 23:30:24
'Aman Reis Duymasın'a Rotterdam’da yoğun ilgi
Yönetmenliğini Onur Tan’ın yaptığı 'Aman Reis Duymasın’ filminin Rotterdam galası önceki akşam yapıldı.
Oyuncular, filmin gösterime girdiği üç ayrı sinema salonunda film öncesi seyircilerle buluştular” Filme gösterdikleri ilgiden dolayı seyircilere teşekkür eden oyuncular, Hollanda'da Türk seyircisinin karşısında olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Oyuncular, konuşmalardan sonra seyirciyle selfi çekti.
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