'Aman Reis Duymasın'a Rotterdam’da yoğun ilgi

Oyuncular, filmin gösterime girdiği üç ayrı sinema salonunda film öncesi seyircilerle buluştular” Filme gösterdikleri ilgiden dolayı seyircilere teşekkür eden oyuncular, Hollanda'da Türk seyircisinin karşısında olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Oyuncular, konuşmalardan sonra seyirciyle selfi çekti.