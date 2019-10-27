Aman Hande duymasın

Konserde yalnız olmasıyla dikkat çeken Murat Dalkılıç, “Hande az önce buradaydı ama işi çıktığı için gitti. Yoğun bir set dönemine geçti çok yoğun çalışıyorlar” dedi. Yakışıklı popçu, “Ne zaman evleneceksiniz?” sorularına “Kısmet” diyerek gülmeye başladı. Durumu fark edenler, 'Hande bu tavrı görmese iyi olur' şeklinde yorum yaptı.