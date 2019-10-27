27 Ekim 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Ekim 2019 Pazar 08:36:38
Aman Hande duymasın
Hande Erçel ile bir dargın bir barışık ilişki sürdüren Murat Dalkılıç, önceki akşam Zeynep Bastık’ın Harbiye konserinde objektiflere yansıdı.
Konserde yalnız olmasıyla dikkat çeken Murat Dalkılıç, “Hande az önce buradaydı ama işi çıktığı için gitti. Yoğun bir set dönemine geçti çok yoğun çalışıyorlar” dedi. Yakışıklı popçu, “Ne zaman evleneceksiniz?” sorularına “Kısmet” diyerek gülmeye başladı. Durumu fark edenler, 'Hande bu tavrı görmese iyi olur' şeklinde yorum yaptı.
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