24 Eylül 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 23:41:18
Altun'dan babasının anısına okul
Ünlü şarkıcı Hakan Altun, Siirt'te babasının anısına ilkokul yaptırdı.
Tören öncesi konuşma yapan Altun, 'Rahmetli babamın isminin Siirt’te yaşayacağı için çok mutluyum. Bu güzel okuldan, Türkiye Cumhuriyeti’ne hayırlı evlatlar, mühendisler, profesörler yetişmesini umuyorum' ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcıları 'Helal olsun, Allah herkese böyle evlat nasip etsin' şeklinde yorumlar yaptı.
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