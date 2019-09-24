Altun'dan babasının anısına okul

Tören öncesi konuşma yapan Altun, 'Rahmetli babamın isminin Siirt’te yaşayacağı için çok mutluyum. Bu güzel okuldan, Türkiye Cumhuriyeti’ne hayırlı evlatlar, mühendisler, profesörler yetişmesini umuyorum' ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcıları 'Helal olsun, Allah herkese böyle evlat nasip etsin' şeklinde yorumlar yaptı.