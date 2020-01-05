Altın Küre'de vegan menü

Oscar'ın habercisi olarak nitelendirilen Altın Küre Ödülleri bugün sahiplerini bulacak. Töreni düzenleyen Hollywood Yabancı Basın Derneği, adaylara ve katılımcılara etkinlik için bir ilk olan vegan yemekler sunulacağını açıkladı. Kararla ilgili şu açıklama yapıldı: “Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin sürdürülebilirlik konusundaki odağının bir parçası olarak, seçimlerimizin çevreyi nasıl etkileyebildiğine dair farkındalık yaratmak amacıyla Altın Küreler'de yüzde 100 bitkisel ağırlıklı yemekler servis edilecek. Tüm ürün ve sebzeler yerel ve sürdürülebilir kaynaklı olacak.” Geçmişte Altın Küre Ödül Töreni menüsünde vegan ve glütensiz yiyecek seçenekleri sunulmuştu ancak tüm menünün yalnızca vegan olması ilk kez gerçekleşecek. Hollywood Yabancı Basın Derneği sadece cam şişelerde su sunarak etkinliğin plastik tüketimini sınırlamaya çalışacak ve kullanılan pipetler de kağıttan yapılacak.