Altın bozdurup pantolon almış

(Şşşt, bir kaç güne sürpriz geliyor)' şeklinde not düştü. Bir arkadaşının 'Bu pantalondan sizde de vardı sanırım Gülşen Hanım' demesi üzerine espri yapan güzel popçu 'Evet var sen almıştın 5 külçe altın bozdurup' dedi. Takipçilerinden, 'Çok kazanıyor, kıyafetlerine de çok para harcıyor' şeklinde yorumlar geldi.