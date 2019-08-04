04 Ağustos 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Ağustos 2019 Pazar 01:56:07
Altın bozdurup pantolon almış
Ünlü şarkıcı Gülşen dün sosyal medya sayfasında bir video paylaşarak altına da 'Yeni yazdığım şarkıyı bitirmişimdir
(Şşşt, bir kaç güne sürpriz geliyor)' şeklinde not düştü. Bir arkadaşının 'Bu pantalondan sizde de vardı sanırım Gülşen Hanım' demesi üzerine espri yapan güzel popçu 'Evet var sen almıştın 5 külçe altın bozdurup' dedi. Takipçilerinden, 'Çok kazanıyor, kıyafetlerine de çok para harcıyor' şeklinde yorumlar geldi.
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