Alperen Duymaz kimdir, kaç yaşında? Alperen Duymaz nereli?

  • Bist 100
    121340
  • Dolar
    5,8862
  • Euro
    6,5599
  • Altın
    292,9890
İstanbul
4 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Eski Yargıtay üyesi Hüseyin Yıldırım'a FETÖ yöneticiliğinden hapis cezası Eski Yargıtay üyesi Hüseyin Yıldırım'a FETÖ yöneticiliğinden hapis cezası
Volkswagen fabrikası gelmeden dolandırıcıları ortaya çıktı Volkswagen fabrikası gelmeden dolandırıcıları ortaya çıktı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Hatalarımızla yüzleşmekten çekinmiyoruz Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Hatalarımızla yüzleşmekten çekinmiyoruz
A101'e bu hafta neler geliyor? A101 16 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında A101'e bu hafta neler geliyor? A101 16 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında
Beyoğlu HDP İstanbul İl Başkanlığı önünde bir kişi havaya 7 el ateş etti Beyoğlu HDP İstanbul İl Başkanlığı önünde bir kişi havaya 7 el ateş etti
Alexander Sörloth: Trabzonspor'da çok mutluyum Alexander Sörloth: Trabzonspor'da çok mutluyum
Ticaret Bakanı Pekcan'dan Fas'ta karşılıklı yatırım çağrısı Ticaret Bakanı Pekcan'dan Fas'ta karşılıklı yatırım çağrısı
Aykut Kocaman: Türk futbolunda son sözü para söylüyor Aykut Kocaman: Türk futbolunda son sözü para söylüyor
Zemheri'nin Firuze'si Ayça Ayşin Turan kimdir? Ayça Ayşin Turan kaç yaşında, nereli? Zemheri'nin Firuze'si Ayça Ayşin Turan kimdir? Ayça Ayşin Turan kaç yaşında, nereli?
Sağlık Bakanlığı, İstanbul’da H1N1 şüphesiyle hayatını kaybeden iki çocukla ilgili inceleme başlattı Sağlık Bakanlığı, İstanbul’da H1N1 şüphesiyle hayatını kaybeden iki çocukla ilgili inceleme başlattı
Denizlispor, Ogenyi Onazi'yi 1.5 yıllığına kadrosuna kattığını resmen açıkladı Denizlispor, Ogenyi Onazi'yi 1.5 yıllığına kadrosuna kattığını resmen açıkladı
Tunç Soyer'in Başkan Erdoğan hayran hayran bakışları dikkat çekti Tunç Soyer'in Başkan Erdoğan hayran hayran bakışları dikkat çekti
Putin 2024 seçimlerine aday olabilmek için referandum talep etti Putin 2024 seçimlerine aday olabilmek için referandum talep etti
Younes Belhanda, Schalke'nin radarında! Sezon sonuna kadar kiralık teklifi yaptılar Younes Belhanda, Schalke'nin radarında! Sezon sonuna kadar kiralık teklifi yaptılar
Alperen Duymaz kimdir, kaç yaşında? Alperen Duymaz nereli? Alperen Duymaz kimdir, kaç yaşında? Alperen Duymaz nereli?
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı: Libya'da ateşkese Birleşik Arap Emirlikleri engel oldu Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı: Libya'da ateşkese Birleşik Arap Emirlikleri engel oldu
Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması: TFF ile anlaşmadan mümkün değil Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması: TFF ile anlaşmadan mümkün değil
Alman Bild gazetesi TRT Deutsch’u hedef aldı: Erdoğan’ın kanalının İlk Alman sitesi açıldı Alman Bild gazetesi TRT Deutsch’u hedef aldı: Erdoğan’ın kanalının İlk Alman sitesi açıldı
Erdoğan: Partimize katılımların artacağına inanıyorum Erdoğan: Partimize katılımların artacağına inanıyorum
Zemheri dizisi konusu ne, oyuncuları neler? Zemheri ne demek? Zemheri dizisi konusu ne, oyuncuları neler? Zemheri ne demek?
Şampiyonlar arasında gelirini en çok arttıran Galatasaray Şampiyonlar arasında gelirini en çok arttıran Galatasaray
Wesley Sneijder Yolanthe'yi ikinci kez aldattı mı? Wesley Sneijder Yolanthe'yi ikinci kez aldattı mı?
Motorine bu gece 22-23 kuruş indirim geliyor Motorine bu gece 22-23 kuruş indirim geliyor
Üniversite öğrencileri, işaret diliyle Trabzonspor Marşı klibi hazırladı Üniversite öğrencileri, işaret diliyle Trabzonspor Marşı klibi hazırladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Ocak 2020 Çarşamba 14:49:49 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 14:50:39

Alperen Duymaz kimdir, kaç yaşında? Alperen Duymaz nereli?

Alperen Duymaz kimdir, kaç yaşında? Alperen Duymaz nereli? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Alperen Duymaz, Yönetmen koltuğunda Hilal Saral’ın oturduğu, senaryosunu ise başarılı senarist Sema Ergenekon’un kaleme aldığı Zemheri’nin oyuncu kadrosunda yer alıyor. İzleyiciler Alperen Duymaz ile ilgili aramalarını yoğunlaştırdı. Alperen Duymaz ile ilgili merak edilenler haberimizde...

Alperen Duymaz kimdir, kaç yaşında? Alperen Duymaz nereli? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Alperen Duymaz, Yönetmen koltuğunda Hilal Saral’ın oturduğu, senaryosunu ise başarılı senarist Sema Ergenekon’un kaleme aldığı Zemheri’nin oyuncu kadrosunda yer alıyor. İzleyiciler Alperen Duymaz ile ilgili aramalarını yoğunlaştırdı. Alperen Duymaz ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.
 

ALPEREN DUYMAZ KİMDİR?

Alperen Duymaz, 3 Kasım 1992 tarihinde Ankara'da doğdu.Türk oyuncu ve manken. Lise yıllarında müzik ve modellikle ilgilendi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile oyunculuğa adım attı. Acı Aşk ve Bodrum Masalı dizileriyle kariyerine devam etti. Özellikle Bodrum Masalı dizisiyle tanınmaya başladı. Ardından 2018 yapımı Direniş Karatay adlı filmde Kutay karakterini canlandırdı. Burcu Özberk ile kısa süreli bir ilişki yaşadı. Çukur adlı dizide "Emrah komiser" karakterini de canlandırmaya başladı. Ardından Çarpışma adlı dizide Kerem karakteri ile sevenlerinin karşısına çıktı.

1.83 boya ve 74 kiloya sahip Duymaz'a modellik teklifi gelmesinin ardından Ankara'da modellik yapmaya başladı. Sonraki süreçte pek çok reklam filmlerinde rol aldı.

Alperen Duymaz, Acı Aşk dizisiyle birlikte artık geniş bir kesim tarafından tanınmaya başladı. Alperen Duymaz ikinci projesi olmasına rağmen burada oldukça başarılı bir performans sergileyerek herkesin beğenisini ve takdirini kazandı. Acı Aşk dizisinde Alperen Duymaz'ın rol arkadaşları olan Seçkin Özdemir, Erkan Can, Sezgi Sena Akay ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerle birlikte çok konuşulan bir iş çıkarmıştır.

2016 yılında ise Kanal D ekranlarındaki yayın hayatına başlayan Bodrum Masalı adlı dizide Timuçin Esen, Şevval Sam, Murat Aygen, Hilmi Cem İntepe, Dilan Çiçek Deniz, Toprak Sağlam gibi güçlü isimlerle rol almaya başladı. Alperen Duymaz'ın Bodrum Masalı'nda Ateş rolüne hayat vermesi sonrasında ekranların aranan yüzü olma başarısına ulaştı.

Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran Çukur dizisinde Dilan Çiçek Deniz, dizideki adıyla Sena karakterinin abisi olarak ekranlara geri döndü. Alperen Duymaz, sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen Çukur'da komiser Emrah rolünü canlandırdı.

Alperen Duymaz, Show TV ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Erkan Can, Hakan Kurtaş, İsmail Demirci, Sevtap Özaltun, Merve Çağıran, Efecan Şenolsun, Buse Kahraman, Furkan Kalabalık gibi isimlerin yer aldığı Çarpışma dizisinde Kerem karakterini canlandırdı.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ