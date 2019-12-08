Alper'e dönüş sinyali

Tuvana Türkay, 3 yıldır bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Fenerbahçeli milli futbolcu Alper Potuk ile 4 ay önce yollarını ayırdı. Fakat, onu unutamadığını ima eden bir açıklama yaptı. Önceki akşam Cihangir'in ara sokaklarında erkek arkadaşıyla el ele gezerken görüntülenen oyuncu bir anda panik oldu.

KİTABI ÇIKACAKMIŞ

Yanındaki kişinin hızla uzaklaşmasının ardınan güzel oyuncu, “Bu beyfendi setten bir arkadaşım. Ben sette herkesle el eleyim. Şu anda film setindeyim. 2 gün sonra şarkım yayında olacak. Kitabımın bitmesine son bir hafta kaldı” dedi. Türkay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hayatımda bu kadar olumlu gelişmelere rağmen hep rezil haberlerin verilmesi beni üzüyor.''

'ESKİLERİ SORMAYIN' DİYE SİTEM ETTİ

Aşk hayatınız nasıl sorusuna karşılık da, ''Bu kadar tatlı tatlı konuşurken eğer eskisini soracaksanız sormayın. Çok merak ediyorsanız kendisine sorun. Alper Bey'den sonra hayatımda kimse olmadı” diye konuştu. Duyanlar “Alper'i unutamamış. Başkasıyla el ele görüntülenmesine rağmen, ona dönüş mesajı veriyor” şekinde yorum yaptı.

İLGİNÇ SAVUNMA

Yanındaki kişiyle el ele yürüyen Tuvana Türkay 'Ne var bunda, sette herkesle el eleyim' şeklinde savunma yaptı.

Ünlü oyuncu geçen hafta başka biriyle görüntülenmiş, 'Arkadaşım Amerika'dan geldi, gezdiriyorum' demişti. Türkay 'sevgilisi' şeklinde çıkan haberlere ateş püskürmüştü.