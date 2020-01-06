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06 Ocak 2020 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 02:47:33

Alper Saldıran 'Aile Hükümeti' filmi ile gönülleri fethedecek

Başarılı oyuncu Alper Saldıran 'Aile Hükümeti' adlı komedi filmi için kamera karşısına geçti.

Çekimleri Çanakkale Asos’ta gerçekleşen filmde Alper Saldıran, Doğu Anadolu Bölgesi'nde görev yapan köy öğretmeni Salih karakterini canlandıracak.

Elaldı Köyü’nde gerçekleşen akraba evliliklerinin önüne geçmek ve Zeynep’e kavuşmak için köye yeni bir düzen getirmek isteyen Salih Öğretmen'in mücadelesi seyirciyi kahkahaya boğacak.

Filmde Alper Saldıran’a, Zeynep karakteriyle güzel oyuncu Aslıhan Malbora eşlik ediyor. 

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