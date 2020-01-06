Alper Saldıran 'Aile Hükümeti' filmi ile gönülleri fethedecek

Çekimleri Çanakkale Asos’ta gerçekleşen filmde Alper Saldıran, Doğu Anadolu Bölgesi'nde görev yapan köy öğretmeni Salih karakterini canlandıracak.

Elaldı Köyü’nde gerçekleşen akraba evliliklerinin önüne geçmek ve Zeynep’e kavuşmak için köye yeni bir düzen getirmek isteyen Salih Öğretmen'in mücadelesi seyirciyi kahkahaya boğacak.

Filmde Alper Saldıran’a, Zeynep karakteriyle güzel oyuncu Aslıhan Malbora eşlik ediyor.