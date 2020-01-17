Alp Navruz'un kutlaması sonrası Aslışah Alkoçlar'dan arka kapı kaçışı

Recep ASLAN

Navruz’u bu özel gecesinde gözlerden uzak aşk yaşadığı Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar da yalnız bırakmadı. Aşk soruları karşısında teşekkür etmekle yetinen Alp Navruz, basına açıklama yaparken, Aslışah Alkoçlar da görüntü vermemek için arka kapıdan kaçtı.