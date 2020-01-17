17 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 23:48:48
Alp Navruz'un kutlaması sonrası Aslışah Alkoçlar'dan arka kapı kaçışı
En son 'Elimi Bırakma’ dizisinde rol alan Alp Navruz, 30. yaşını Bebeköy Momo’da kutladı.
Recep ASLAN
Navruz’u bu özel gecesinde gözlerden uzak aşk yaşadığı Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar da yalnız bırakmadı. Aşk soruları karşısında teşekkür etmekle yetinen Alp Navruz, basına açıklama yaparken, Aslışah Alkoçlar da görüntü vermemek için arka kapıdan kaçtı.
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