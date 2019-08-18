'Alo aşkım çevirmedeyiz'

Güzel oyuncu Hande Erçel’i, önceki gece Etiler'de yapılan rutin trafik kontrolünde polisler durdurdu. Arkadaşının sürdüğü araçta yolcu koltuğunda oturan Erçel, hemen telefona sarıldı. Trafik sigortasının olmadığı ortaya çıkan araç, işlemlerin yapılması için bekletilirken güzel oyuncu sevgilisi Murat Dalkılıç'ı saniye saniye bilgilendirdi. Polislerin işlemleri halletmesi ile yoluna devam eden Erçel, “Arkadaşlar önemli bir şey yok, sadece sigorta eksikliği vardı ve hallettik” dedi.