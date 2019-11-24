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24 Kasım 2019 Pazar 13:40:17 | Son Güncelleme: 24 Kasım 2019 Pazar 13:42:45

Almila Ada kimdir? Almila Ada kaç yaşında, nereli?

Almila Ada kimdir? Almila Ada kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İntikamın doğurduğu büyük aşkı konu olan Güvercin dizisinde başrol oynayan güzel oyuncu Almila Ada ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Oyunculuk kariyerine dünyaca ünlü Avengers (Yenilmezler) filmi ile başlayan Almila Ada hakkında merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte Güvercin dizisinin Zulüf'ü Almila Ada'ya ilişkin merak edilenler..

İntikamın doğurduğu büyük aşkı konu olan Güvercin dizisinde başrol oynayan güzel oyuncu Almila Ada ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Almila Ada kimdir? Almila Ada kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Oyunculuk kariyerine dünyaca ünlü Avengers (Yenilmezler) filmi ile başlayan Almila Ada hakkında merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor. 

ALMİNA ADA KİMDİR?

4 Ağustos 1994 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Almila Ada, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Bölümü’nde eğitim almıştır. Ardından Londra’da yüksek lisans yapan Almila, yurt dışında IQ, Vogue ve Instyle gibi birçok dergi için kamera karşısına geçerek modellik yapmıştır. 1.74 boyunda ve 46 kilo ağırlığında olan Almila, Londra'da bir metro durağında iken bir cast direktörü tarafından keşfedilmiş. Avengers filminin bir sahnesi için Scarlett Johansson'ın küçüklüğünü oynayacak bir balerin arıyorlarmış ve Almila Ada seçmeleri kazanmış. Bu olaydan sonra kamera önünde yer almaya başlamış.

Kaderimin Yazıldığı Gün dizisi ile oyunculuk macerasına başlayan Almila Ada, sonrasında Kırgın Çiçekler dizisinde Lalin karakterine hayat verdi. Adı Efsane dizisinde canlandırdığı Melis karakteri ile ekranların vazgeçilmez isimleri arasına giren Almila, Cennetin Gözyaşları dizinde, üniversiteden birincilikle mezun olmuş, başarılı, azimli, zeki ve güzel bir kız olan Cennet karekterini canlandırdı. En son Bir Deli Rüzgar Dizisi’nde Melike Candan karakterine hayat veren Almila Ada, Güvercin dizisinde Zulüf karakterine can veriyor.

ALMİLA ADA'NIN ROL ALDIĞI DİZİLER

Bir Deli Rüzgar (Genç Melike Candan (1978)) TV Dizisi – 2018
Cennet’in Gözyaşları (Cennet Yılmaz) TV Dizisi – 2017
Adı Efsane (Melis) TV Dizisi – 2017
Kırgın Çiçekler (Lalin) TV Dizisi – 2016-2017
Kaderimin Yazıldığı Gün (Nehir) TV Dizisi – 2014

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