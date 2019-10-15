15 Ekim 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 23:57:35
Alkollü yakalandı! Olmadı kadırgalı
Yaptığı işlerle adından söz ettiren Seda Sayan, bu sefer farklı bir olayla gündeme geldi.
Morali bozulan Seda Sayan görüntü alınmasını istemedi.
Önceki akşam, İstanbul Zincirlikuyu'da çevirmeye takılan Sayan, 0.70 promil alkollü çıktı. Sınırı aşan Sayan’ın ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Şarkıcının olayın ardından, “Senede 2-3 kez araç kullanıyorum. Onda da alkollü yakalandım” demesi herkesi şaşırttı.
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