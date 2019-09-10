10 Eylül 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 09:24:36
Alkışlanacak hareket
Sinema oyuncusu Hülya Avşar’ın 30 yıldır imza attığı her işte, '2 gence iş bulunacak' şartı koyduğu ortaya çıktı.
Hülya Avşar ve ekibi, anlaşma yaptıkları firma ya da yapımcıya “Üniversiteden mezun, ailesini geçindirmek zorunda olan 2 gence iş bulunacak” şartının yer aldığı sözleşmeye imza atıyor. Anlaşmayla, Avşar ve ekibi tarafından belirlenen gençler işe alınıyor. Sosyal medya kullanıcıları, usta oyuncuya ‘alkışlanacak hareket, diğer ünlülere örnek olması dileğiyle’ şeklinde yorumlar yaptı.
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