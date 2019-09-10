Hülya Avşar ve ekibi, anlaşma yaptıkları firma ya da yapımcıya “Üniversiteden mezun, ailesini geçindirmek zorunda olan 2 gence iş bulunacak” şartının yer aldığı sözleşmeye imza atıyor. Anlaşmayla, Avşar ve ekibi tarafından belirlenen gençler işe alınıyor. Sosyal medya kullanıcıları, usta oyuncuya ‘alkışlanacak hareket, diğer ünlülere örnek olması dileğiyle’ şeklinde yorumlar yaptı.